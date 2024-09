Nuovo volantino Sinergy: acquista a settembre e inizia a pagare fra 3 mesi

È disponibile fino al 19 settembre il volantino Sinergy con gli imperdibili di settembre: ottime offerte su tantissimi prodotti tech e per la casa, con la possibilità di iniziare a pagare fra 3 mesi e in 11 rate, con TAN fisso 14,49% e TAEG 15,49%.

Il meglio del volantino Sinergy

Partendo dagli smart TV, segnaliamo il modello Samsung da 65" con tecnologia Crystal UHD a 579 euro, acquistabile in 11 rate da 57,90 euro (c’è anche la variante da 55" a 399 euro); per chi cerca qualcosa di più economico ma comunque performante c’è Thomson da 50" a 349 euro (11 rate da 34,90 euro). Sono disponibili anche diversi accessori, tra cui le cuffie TV senza fili con ingresso audio ottico digitale a 69,99 euro, telecomandi di ricambio pronti all’uso a 17,99 euro e numerosi supporti da muro, con un range di prezzo che varia da 16,99 euro a 99,99 euro.

Interessanti anche le offerte sui computer portatili: notebook HP 250 G9 a 299 euro, Lenovo IPS3 a 549 euro e Lenovo IP3 a 399 euro che include abbonamento Microsoft 365 + antivirus Kaspersky Standard dal valore di 89 euro. Comparto telefonia, abbiamo iPhone 14 a 699 euro (anche a rate da 69,90 euro), Motorola Moto G54 a 179,90 euro e Samsung Galaxy A25 a 229 euro.

Sfoglia qui il volantino Sinergy completo:

Immagini

Il volantino Sinergy con gli imperdibili di settembre è valido fino a giovedì 19 settembre, in tutti i punti vendita sul territorio nazionale e anche online. Ricordiamo, inoltre, che la catena mette a disposizione la possibilità di acquistare – tra una selezione di prodotti, indicati a volantino – ora per iniziare a pagare fra 3 mesi in 11 rate.