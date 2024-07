Nuovo volantino MediaWorld: TASSO ZERO e inizi a pagare a ottobre

Vorresti fare (o farti) un regalo, ma acquistarlo a rate e con pagamento posticipato? Questa occasione te la offre MediaWorld, nel suo nuovo volantino tutto a tasso zero: dal 19 al 31 luglio sono tantissimi i prodotti disponibili da pagare in 20 rate a partire da ottobre 2024, con TAN fisso e TAEG allo 0%.

Cosa acquistare a tasso zero

Tra i prodotti più interessanti che aderiscono alla promozione ci sono anche i nuovissimi Samsung Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6, entrambi acquistabili in 20 rate: il primo da 63,95 euro l’una, il secondo da 104,95 euro. Restando in tema Samsung, è disponibile anche Galaxy S24, con rate da 42,45 euro mensili.

Altri articoli che vi segnaliamo sono il RAZR 50 Ultra (1.199 euro), Redmi Note 13 Pro+ 5G (449 euro) e iPhone 15 Pro a 1.049 euro. Hai bisogno di un nuovo computer? C’è il notebook HP con processore Intel Core i7, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD a 799 euro, sempre acquistabile in 20 rate da soltanto 39,95 euro l’una.

Qui il nuovo volantino MediaWorld da sfogliare:

Non mancano gli smartwatch, auricolari e cuffie, tablet, stampanti, monitor, console, attrezzatura fotografica, smart TV, elettrodomestici e prodotti per la casa e la cura della persona. Ricordiamo che il volantino MediaWorld è valido fino al 31 luglio: se scegli l’opzione a rate a tasso zero, inizierai a pagare a ottobre 2024.