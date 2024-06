Nuovo volantino Lidl Parkside: c'è anche il tornio per legno in offerta

Partirà da lunedì 1 luglio il nuovo volantino Lidl, che include al suo interno la sezione Parkside dedicata al fai-da-te, ricca di novità e sconti da non perdere. Alcuni prodotti saranno disponibili da giovedì 4 luglio, ma il risparmio vale l’attesa.

Trapani, punte e torchi in promozione

Tra i principali prodotti in offerta segnaliamo nel nuovo volantino Lidl Parkside, ci sono la motosega ricaricabile a 39,99€ e l’utilissimo trapano battente ricaricabile a 34,99€. Se sei a corto di punte, Parkside propone un set da 63 pezzi a soli 17,99€.Tra le offerte più allettanti c’è il tornio per legno con binario guida in alluminio a 69€ anziché 89, ben 20€ di sconto.

Torna anche la promo 3×2 sugli attrezzi da lavoro: 3 confezioni a soli 5,98€ invece di 8,97, a scelta tra pinza appuntita, pinza universale, cacciavite a croce, tronchese, matite da carpentiere o livella.

Ecco il volantino Lidl Parkside, che sarà disponibile dal prossimo 1 luglio fino al 7 luglio, da sfogliare:

Immagini

Ricordiamo che alcuni dei prodotti Parkside, indicati sul volantino, saranno disponibili soltanto a partire da giovedì 4 luglio. La durata del volantino Lidl complessivo va, invece, dal 1 luglio al 7 luglio: mancano ancora pochi giorni, ma sbirciare le offerte in anteprima può essere un ottimo metodo per portarsi a casa un vero affare.