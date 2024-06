Nuovo volantino Expert: tanti prodotti a tasso zero (in 10 o 20 mesi)

È un volantino corposo quello lanciato da Expert, ricco di promozioni su un’ampia selezione di prodotti tech: televisori, laptop e PC, smartphone e smart watch, ma anche biciclette e condizionatori – ottimi per l’arrivo dell’estate.

Il volantino Expert è valido fino al 26 giugno e permette di acquistare a tasso zero in 10 o 20 mesi, con TAN fisso 0% e TAEG 0%. L’offerta è valida per i soli iscritti al programma MyExpert, il cui accesso può essere comunque richiesto gratuitamente e senza impegno. In più, acquistando da Expert avrai un pallone in regalo con una spesa minima di 50 euro.

Ecco il volantino Expert, valido dal 13 al 26 giugno:

Immagini

Tra i prodotti più interessanti, segnaliamo la smart TV Samsung da 55" acquistabile in 10 rate da 39,90€ al mese (399€ il costo totale), il notebook HP con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD a 29,95€ al mese per 20 rate (599€ prezzo intero) e l’ottimo Samsung Galaxy S24 Ultra a 72,99€ in 20 rate, costo complessivo 1459,90€.

Il nuovo volantino Expert sarà disponibile fino al 26 giugno: ricordiamo che tasso zero, TAN fisso 0% e TAEG 0% è riservato ai soli iscritti MyExpert. In più, con una spesa minima di 50€, riceverai in regalo un pallone.