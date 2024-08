Nuovo videocitofono a batteria di Ring disponibile: grossa novità integrata

Il nuovo videocitofono di Ring, modello a batteria, è stato annunciato ufficialmente ed è già disponibile in preordine su Amazon. Il modello appena presentato porta con sé una novità particolarmente apprezzo sui versioni Pro e Plus. Infatti, adesso è possibile sfruttare la visione a figura intera di chi suona alla porta, così da aumentare la sicurezza.

Come anticipato, il dispositivo è già in preordine a 99,99€: basta completare l’ordine adesso per riceverlo in modo rapido e gratuito, a partire dal 4 settembre.

Videocitofono a batteria di Ring: il nuovo modello

Adesso, rispondendo al videocitofono dallo smartphone sarà possibile avere una visione di 150° x 150°, cioè il 66% più ampia rispetto al modello precedente. La visione a figura intera, insieme alla visione notturna a colori, rende il muovo modello ancora più completo e utile. La versione a batteria è già nota per essere la più semplice in assoluto da installare: non essendoci cavi, basta di fatto posizionarlo dove ti serve, fissando la base al muro e poi sistemando il dispositivo. Quando la batteria è scarica, basterà sganciarlo con l’accessorio in dotazione per procedere alla ricarica.

Grazie a questo dispositivo potrai sapere chi c’è alla porta anche se non sei in casa, da qualsiasi angolo del mondo. Potrai vedere i tuoi ospiti e parlare con loro attraverso la funzione di audio bidirezionale, mantenendo il massimo del controllo.

Un sistema completo, facile da usare e migliorato ulteriormente: la qualità dei prodotti Ring aumenta, grazie al nuovo videocitofono a batteria. La soluzione perfetta per case indipendenti, appartamenti e uffici, disponibile a prezzo accessibile. Per approfittare del periodo di preordine, completa il tuo ordine adesso. Lo prendi a 99,99€ e le spedizioni partiranno dal 4 settembre 2024 e saranno rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.