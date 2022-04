Il nuovo Tomb Raider sarà un remake del primo storico gioco?

Il nuovo gioco di Tomb Raider annunciato qualche giorno fa in Unreal Engine 5 potrebbe essere un remake della prima storica avventura di Lara Croft. A suggerirlo è l'account Twitter ufficiale della serie, da cui è emersa una immagine di copertina che sembra effettivamente confermare la natura particolare di questo progetto.

Vediamo infatti la protagonista con uno stile vicino a quello dei primi episodi, piuttosto che a quello visto nella trilogia reboot conclusasi nel 2018. C'è poi l'immancabile T-Rex: solo un riferimento nostalgico o un vero e proprio indizio sul gioco in arrivo nei prossimi anni?

Nuovo Tomb Raider: un remake del gioco del 1996?

Il logo utilizzato nell'immagine è del resto lo stesso che è stato presentato da Square Enix con uno stile che ricorda appunto quello dei primi episodi. Una scelta che tutto sommato potrebbe continuare a rendere canonica anche la serie reboot.

Il finale di Shadow of the Tomb Raider, ultimo episodio della trilogia, si concludeva infatti con eventi che si sarebbero ricollegati poi a quanto abbiamo visto nel primo Tomb Raider. Del resto, quelli che sono considerati come giochi reboot non sono altro dei prequel che raccontano la nascita di una delle eroine più iconiche dell'industria dei videogiochi e chiudere il cerchio in questo senso potrebbe aver senso.

Non sarebbe comunque il primo remake per Tomb Raider. Un lavoro di questo genere, con sottotitolo Anniversary, è stato pubblicato nel 2007 per praticamente tutte le principali piattaforme da gioco: non si è trattato di un rifacimento 1:1, ma di un gioco fortemente ispirato alla storia e alle ambientazioni del primo titolo, che molti appassionati della serie ricordano con affetto.

Staremo a vedere quindi se con questo nuovo Tomb Raider sarà davvero così. Quello che sappiamo è che il gioco è in sviluppo con motore grafico Unreal Engine 5 e, quasi certamente, uscirà solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Una finestra di uscita non è ancora stata confermata.