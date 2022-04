UFFICIALE il nuovo Tomb Raider: girerà su Unreal Engine 5

Una piccola conferma, ma che basta a scatenare l'entusiasmo degli appassionati: Crystal Dynamics ha annunciato un nuovo episodio della saga di Tomb Raider. Il gioco, che è nelle primissime fasi dello sviluppo, sarà realizzato su Unreal Engine 5, il motore grafico di ultima generazione.

Lo sviluppatore lo ha annunciato nel corso di un evento dedicato proprio all'engine, in cui hanno fatto capolino tutti gli studi coinvolti nella realizzazione di progetti basati su questo motore.

Nuovo Tomb Raider next-gen: quel poco che si sa

Trattandosi di un gioco ancora in pre-produzione, Crystal Dynamics non ha fornito ovviamente ulteriori dettagli sul titolo specificando soltanto che la scelta ricaduta sull'Unreal Engine 5 è stata fatta allo scopo di realizzare esperienze di gioco e narrazione di livello successivo.

“Il nostro obiettivo è spingere i limiti della fedeltà grafica e offrire l'esperienza di azione e avventura cinematografica di alta qualità che i fan meritano sia da Crystal Dynamics che dal franchise di Tomb Raider“.

L'ultimo capitolo della serie è stato Shadow of The Tomb Raider, lanciato nel 2018 come conclusione della trilogia reboot iniziata nel 2015. Crystal Dynamics è attualmente impegnata anche nel co-sviluppo del reboot di Perfect Dark, in lavorazione in esclusiva per PC e Xbox Series X/S con The Initiative, e nel supportare Marvel's Avengers con nuovi contenuti.

Insieme all'annuncio del nuovo gioco, il team di sviluppo ha segnalato che sono aperte le candidature per unirsi alla squadra che realizzerà la produzione. Segno che il lancio è ancora molto lontano e che per saperne qualcosa di più dovremo attendere diverso tempo.