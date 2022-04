Il nuovo PlayStation Plus potrebbe perdere subito 56 giochi

Ormai lo sappiamo benissimo: il 22 giugno 2022 è previsto il lancio del nuovo PlayStation Plus, il servizio che unirà le proposte del Plus e del Now in un’unica piattaforma molto simile a Xbox Game Pass. Il catalogo di lancio ufficiale non è stato ancora confermato, anche se è stata annunciata la presenza di giochi del calibro di Death Stranding, Spider-Man e Returnal.

Tuttavia, potrebbero esserci anche delle clamorose assenze. Nel mese di maggio è prevista infatti la scadenza di diversi titoli oggi presenti nel catalogo di PlayStation Now e che, in teoria, avrebbero dovuto “migrare” nel nuovo servizio. La scoperta è stata fatta da un utente di Reddit, che ha anche preparato una lista esaustiva consultabile di seguito.

Nuovo PlayStation Plus: i giochi che potrebbero non far parte del servizio, da Sonic a Metal Gear Solid

Tra i giochi che spiccano in questo elenco spiccano senza dubbio produzioni del calibro di Metal Gear Solid, Sonic the Hedgehog, Yakuza, Silent Hill, Catherine, Castlevania, Valkyria Chronicles, NBA 2K, WWE 2K e Destroy All Humans. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio:

Giochi PS4 rimossi dal 3 maggio

Akibas Beat (NA)

Akibas Trip (NA)

Anomaly 2

Exile’s End

Hotel Transylvania 3

Lovely Planet

NBA 2K18

No Time To Explain

Steredenn Binary Stars

The Final Station

The Golf Club 2019

Giochi PS4 rimossi dal 17 maggio

Giochi PS3 rimossi dal 3 maggio

Sonic CD

Giochi PS3 rimossi dal 17 maggio

Alex Kidd in Miracle World

Altered Beast

Bomberman Ultra

Castlevania Lords of Shadow

Catherine

Comic Zone

Crazy Taxi

Fighting Vipers

Golden Axe

House of the Dead 3+4+Overkill

Metal Gear Rising

Metal Gear Solid 4

Nights into Dreams

Renegade Ops

Sega Bass Fishing

Silent Hill HD Collection

Sonic Adventure

Sonic Adventure 2

Sonic 4 Episode 1+2

Sonic the Fighters

Sonic Generations

Sonic Unleashed

Super Hang On

The Revenge of Shinobi

Virtua Fighter 2+V

Yakuza 4+5

Zeno Clash 2

Ovviamente, precisiamo che il fatto che questi giochi siano in scadenza non significa che saranno automaticamente rimossi. La scadenza può essere rinnovata oppure è necessario trovare un nuovo accordo per reinsirirli nel PlayStation Plus che debutterà a giugno.

Per adesso non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Sony.