Google Home 2.35 ha rivelato per errore un nuovo dispositivo, che potrebbe essere il possibile successore di Nest Hello.

Arriva il nuovo Nest Hello?

A quanto pare, il colosso di Mountain View starebbe progettando un nuovo modello di campanello con videocamera della famiglia Nest Hello. Nell’ultima versione dell’app Google Home per Android è stata infatti scovata un’immagine di quello che sembra essere il backplate di un nuovo Nest Hello Video Doorbell.

Come si vede nell’immagine di seguito, il nuovo campanello (a sinistra) in questione sembra più lungo del modello esistente (a destra); possiamo anche notare una porta USB di tipo C in alto, due viti e un disegno circolare argentato in basso.

Considerando che l’ attuale Nest Hello Video Doorbell è stato lanciato nel 2018 e presenta una porta micro USB, sarebbe logico che Google lanciasse un modello aggiornato. Tuttavia, non sappiamo con certezza se big G stia effettivamente pianificando di lanciare un nuovo campanello della famiglia Nest poiché, oltre a questa singola foto, al momento non sono emerse ulteriori indiscrezioni che parlino di questo misterioso dispositivo.

Resta il fatto che a gennaio Google ha riferito che stava pianificando la costruzione di una nuova linea di telecamere per il 2021, dato che Cam IQ Indoor e Outdoor non saranno più disponibili. Inoltre, pochi giorni fa un misterioso dispositivo con batteria ricaricabile in grado di adattarsi ad una telecamera di sicurezza è passato attraverso la FCC, a dimostrazione che l’azienda statunitense si stia preparando realmente a lanciare nuovi prodotti di questo tipo.

Ricordiamo che Nest Hello Video Doorbell è un campanello wireless intelligente che offre video HD, visione notturna e risposte rapide preregistrate, ma è anche in grado di riconoscere pacchi e volti familiari ed inviare avvisi sul telefono.

Google

Elettronica