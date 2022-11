Nuovo MONITOR DA GAMING a meno di 200€: ecco l'OFFERTA GIUSTA

Il Black Friday di Amazon è l’occasione giusta per acquistare un nuovo monitor da gaming da meno di 200 euro grazie alle tantissime offerte disponibili sullo store con sconti reali su alcuni dei modelli più interessanti della categoria. Tra le opzioni disponibili c’è anche l’ottimo BenQ MOBIUZ EX2710S.

Si tratta di un monitor da gaming completo ed in grado di garantire grandi soddisfazioni ai videogiocatori. Con la nuova offerta Amazon, inoltre, il monitor di BenQ è proposto ad un prezzo davvero imperdibile.

Per il Black Friday, infatti, è possibile acquistare il BenQ MOBIUZ EX2710S al prezzo scontato di 199 euro invece di 329 euro. Si tratta di uno sconto reale del 40% che rende il monitor un vero e proprio affare per i videogiocatori. Da notare che c’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 39,80 euro.

BenQ MOBIUZ EX2710S: il monitor da gaming è in super offerta su Amazon

Con meno di 200 euro è possibile acquistare un ottimo monitor da gaming. Il BenQ MOBIUZ EX2710S, infatti, propone specifiche tecniche ideali per tutti i videogiocatori. Il monitor in questione presenta una diagonale di 27 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS.

A rendere davvero ideale questo monitor per il gaming c’è la possibilità di sfruttare un refresh rate fino a 165 Hz oltre che un tempo di risposta di 1 ms, caratteristiche essenziali per un’esperienza soddisfacente in gaming. Il monitor integra anche degli ottimi altoparlanti ed offre una dotazione di porte completa con porte HDMI e DP per collegare qualsiasi dispositivo.

Con la nuova offerta Amazon per il Black Friday è, quindi, possibile acquistare il BenQ MOBIUZ EX2710S al prezzo scontato di 199 euro invece di 329 euro con possibilità anche di acquisto in 5 rate mensili da 39,80 euro. Si tratta di un’offerta davvero ottima che, grazie ad uno sconto del 40%, rende la proposta di BenQ il monitor da gaming migliore sotto ai 200 euro.

