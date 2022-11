Nuovo Monitor 4K? Questa è l'OFFERTA GIUSTA per acquistarlo (costa solo 219€)

Trovare un monitor 4K ad un prezzo conveniente è davvero difficile. Per questo motivo, l‘offerta Amazon dedicata al monitor LG 27UL500 è da cogliere al volo. Il monitor, infatti, è attualmente disponibile al prezzo scontato di 219,99 euro invece di 349 euro.

Si tratta di uno sconto del 37% per un monitor 4K da 27 pollici di ottima qualità che può essere acquistato anche in 5 rate mensili da 44 euro. L’offerta in corso è una delle proposte più interessati per chi è alla ricerca di un monitor 4K completo ad un prezzo generalmente riservato ai monitor con risoluzione inferiore.

LG 27UL500: monitor 4K da 27 pollici ad un ottimo prezzo su Amazon

Il monitor 27UL500 di LG è dotato di un pannello IPS da 27 pollici di diagonale con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il monitor ha tutte le carte in regola per essere utilizzato per il gaming ad alta risoluzione oppure per la visualizzazione di contenuti multimediali. Il pannello ha refresh rate di 60 Hz, tempo di risposta di 5 ms e certificazione HDR 10.

Da segnalare il supporto AMD FreeSync e la presenza di porte HDMI 2.0 e Display Port 1.4. Il monitor, inoltre, può contare su di un’uscita video a cui collegare casse esterne. Da segnalare il supporto VESA, con attacco 100 x 100, per installare con maggiore semplicità il monitor su qualsiasi supporto. La scocca posteriore è realizzata in un’elegante finitura bianca

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il monitor 4K di LG ad un prezzo scontato di 219,99 euro invece di 349 euro. L’offerta in corso, quindi, garantisce la possibilità di acquistare il dispositivo con uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino e c’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate senza interessi da 44 euro.

