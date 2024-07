Nuovo minimo storico: il Realme GT 2 è il mid-range da prendere oggi

Prestazioni potenti, prezzo imbattibile. Il Realme GT 2 è in offerta su Amazon al minimo storico: per breve tempo, può essere tuo a 307€ anziché 399€. Al momento del checkout, potrai anche decidere di spezzare l’importo in più pagamenti mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Il Realme GT 2 5G è dotato del potente processore Snapdragon 8 Gen 1, che garantisce prestazioni eccezionali e una fluidità senza paragoni. Il display AMOLED a 120Hz offre una qualità visiva notevole, perfetta anche per la visione di film e serie TV, oltre che per il gaming.

Per quanto riguarda la fotografia, lo smartphone è equipaggiato con una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e sensore Sony IMX766, assicurando scatti nitidi e dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione. La batteria da 5000 mAh garantisce un’ottima autonomia, mentre la ricarica SuperDart da 65W permette di ricaricare il dispositivo in tempi record.

Il Realme GT 2 5G supporta anche il dual SIM, NFC e Bluetooth 5.2, offrendo connettività avanzata per tutte le esigenze quotidiane. La configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna protagonista di questa offerta offre ampio spazio di archiviazione e prestazioni elevate, ideali per multitasking e archiviazione di grandi quantità di dati.

Il design elegante in Steel Black conferisce allo smartphone un aspetto moderno e raffinato, adatto a qualsiasi stile. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito al prezzo più basso di sempre su Amazon.