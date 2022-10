Un nuovo malware prende di mira il tuo account Facebook

È stato da poco scoperto un nuovo malware capace di attaccare gli account Facebook per rubarne i dati tramite pericolose campagne phishing. Il furto di informazioni è ormai all’ordine del giorno per chi non si protegge debitamente attraverso soluzioni economiche, ma all’avanguardia.

Per questo ti consigliamo AVG Ultimate. Non solo è un potente antivirus, ma integra anche una difesa phishing e malware estremamente efficace e professionale. E contro questa nuova minaccia fa proprio al caso tuo proteggendoti in maniera eccellente.

Questa nuova campagna di phishing è stata soprannominata Ducktail. Ad averla scoperta, insieme al malware e all’obiettivo di attaccare account Facebook, sono stati gli esperti in sicurezza informatica di Zscaler ThreatLabz che hanno spiegato:

Nel valutare l’ondata di malware per il furto di informazioni distribuito negli ultimi due mesi, il team di ricerca di Zscaler ThreatLabz si è imbattuto in una campagna interessante. La versione PHP di Ducktail Infostealer viene distribuita attivamente fingendo di essere un programma di installazione di applicazioni gratuito/crackato per una varietà di applicazioni inclusi giochi, applicazioni Microsoft Office, Telegram e altri.

L’obiettivo del malware è Facebook

Dopo un’attenta analisi di questo pericoloso malware, i ricercatori di Zscaler ThreatLabz hanno capito che il suo obiettivo non è Facebook in sé, ma tutte le informazioni in esso contenute. In pratica, se con l’account l’utente accede anche ad altre applicazioni interessanti:

Il malware esamina le varie pagine di Facebook per sottrarre loro informazioni. Queste pagine appartengono al grafico dell’API di Facebook, agli account Facebook Ads Manager e Facebook Business. Utilizza l’argomento c_user che viene inserito da Facebook per recuperare l’ID utente univoco della macchina della vittima. Esaminando i collegamenti di Facebook Business Ads Manager, il malware cercherà di ottenere i dettagli degli account e dei cicli di pagamento che in seguito combinerà con i dettagli che sono già stati recuperati dal file dello stato locale.

Puoi proteggerti da queste minacce prima di tutto facendo attenzione a ciò che scarichi dal Web, anche se da siti legittimi. Questo perché file, programmi, applicazioni e altri contenuti potrebbero essere infetti da questo malware pronto a colpire il tuo account Facebook.

Inoltre, è necessario affidarsi a un sistema di sicurezza completo. AVG Ultimate è ciò che di meglio potevi chiedere. Il suo potente antivirus ti mette al sicuro da tutti i più recenti virus in circolazione. La sua VPN rende la navigazione anonima garantendoti il massimo della privacy. La sua difesa da attacchi phishing e la scansione delle app durante il download completa il resto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.