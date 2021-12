Nuovo iPad? Ecco delle APP che DOVETE scaricare

Il Natale è arrivato e se nel 2021 sei stati abbastanza bravi da aver ricevuto da Babbo Natale un nuovo iPad (9° gen, Mini, Air o Pro), potreste ora chiedervi quali sono le migliori app da scaricare per ottenere il massimo dal vostro nuovo dispositivo. Tranquilli, ci abbiamo pensato noi.

iPad: le nostre app preferite

Se state cercando di personalizzare la schermata iniziale di iOS, scaricate Widgetsmith. L'autore, _DavidSmith, ha creato un'app che vi consentirà di creare widget incredibili e di rendere unico tutto il vostro iDevice. Potete aggiungere widget relativi a data, ora, calendario, foto e quindi modificarne i colori e lo stile. Potete persino impostare i timer per regolare i widget durante il giorno in modo da poter vedere il tempo al mattino, il calendario nell'orario lavorativo e le foto nella serata.

Se desiderate un'esperienza di posta elettronica più tradizionale con qualche extra in più rispetto all'app Mail di Apple, date un'occhiata a Spark. Questa proviene dagli stessi team che vi sono dietro le popolari app per MacOS e iOS come PDF Expert, Documenti e altro. Supporta tutte le funzionalità di nuova generazione che vi aspetteresti come “posticipa”, “invio programmato”, e molto altro ancora. Una delle aree in cui eccelle è il threading delle conversazioni senza sembrare disordinate.

1Password è uno dei software preferiti di sempre dagli utenti Apple. Personalmente lo utilizzo da diversi anni. Oltre alla semplice gestione delle password, ci sono molte funzionalità supportate da 1Password che lo rendono unico e irripetibile. È compreso il supporto per note sicure con allegati, informazioni personali come i numeri di previdenza sociale, informazioni sulla licenza delle app, le informazioni sulla carta di credito, sul passaporto e non solo. Ottimo anche per l'archiviazione del codice di autenticazione a due fattori.

Se avere un controllo sulla vostra lista di cose da fare è un Must per voi, eccovi Todoist. Lo amerete. Semplifica l'organizzazione di tutte le tue operazioni quotidiane. Se fate fatica a tenere traccia delle vostre attività, questo software renderà facile aggiungere nuove cose da fare, date e organizzare il tutto in base al progetto.

LumaFusion è un noto editor video per iOS che è diventato un must per gli editor professionisti che lavorano con iPad. Tuttavia, l'app offre anche una versione per iPhone con le stesse potenti funzionalità.

Si può lavorare con più tracce video, audio, immagini o titoli. Sono disponibili opzioni avanzate per la regolazione dei colori, degli effetti e non solo. È quasi come avere una versione portatile di un editor video desktop sul telefono/tablet. Costa circa 30 euro ed è disponibile su App Store. Alcune funzionalità extra sono presenti tramite acquisti in-app.

Buon divertimento con il vostro nuovo iPad.