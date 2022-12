Nuovo iPad 9 per Natale: su Amazon c'è l'OFFERTA GIUSTA (anche in 5 rate)

Gli iPad sono tra i prodotti tech più desiderati per il periodo di Natale ed anche quest’anno i tablet di Apple rappresentano un vero e proprio riferimento per i regali. In particolare, è l’iPad 9 ovvero la nona generazione del tablet della casa di Cupertino che ricopre un ruolo di primissimo piano, anche grazie ad un prezzo molto accessibile.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare iPad 9 al prezzo scontato di 387 euro invece di 439 euro. Il tablet presenta uno sconto di oltre 50 euro a cui aggiunge la possibilità di acquisto in 5 rate mensili da 77 euro, senza interessi e costi aggiuntivi. Il modello in offerta è la versione da 64 GB con supporto Wi-Fi. Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

iPad 9: protagonista tra le offerte di Natale di Amazon, ottimo prezzo per un tablet al top

La scheda tecnica di iPad 9 è davvero completa e senza punti carenti. Il tablet può contare su di un ampio display Retina da 10,2 pollici a cui affianca il SoC Apple A13 Bionic, garanzia di ottime prestazioni per la fascia di prezzo. Da segnalare anche la presenza del sensore di impronte digitali integrato nel tasto home e di una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una anteriore da 12 Megapixel. Il tablet include 64 GB di storage.

Con la nuova offerta Amazon, disponibile in questo momento e fino ad esaurimento scorte, è possibile acquistare iPad 9 al prezzo scontato di 387 euro invece di 439 euro con uno sconto di oltre 50 euro sul prezzo di listino. Il tablet, inoltre, potrà essere acquistato anche in 5 rate mensili da 77 euro, senza interessi. Per sfruttare lo sconto proposto da Amazon è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.