Nuovo Echo Studio disponibile da oggi: lo smart speaker con audio ULTRA HD

Disponibile da oggi in Italia il nuovo Echo Studio. Lo smart speaker pensato appositamente per gli amanti dell’ascolto musicale in altissima definizione. Un impianto Hi Fi a tutti gli effetti, che fa bella mostra di sé in dimensioni super compatte. Ovviamente, non manca di avere tutte le funzionalità offerte dall’assistente vocale Alexa, inclusa la gestione della casa smart.

A partire da oggi, puoi portarlo a casa a 199,99€ da Amazon. Basta completare l’ordine al volo per accaparrartelo e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai sevizi Prime.

Il nuovo Echo Studio è disponibile su Amazon

Non un prodotto per tutti, è evidente. Questo dispositivo è pensato per chi – oltre a uno speaker intelligente – desidera mettere in casa anche un prodotto che possa garantire un audio di altissima qualità, che si spinge fino all’Ultra HD. Un sistema potente, le cui caratteristiche abbiamo approfondito al momento del lancio ufficiale, solo qualche settimana fa.

