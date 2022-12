Nuovo Echo Dot con lampadine Philips Hue White: offerta assurda sul bundle

Amazon ti offre l’opportunità di mettere le mani su un fantastico bundle ad un prezzo veramente assurdo. Il pacchetto che include Echo Dot di ultima generazione con due lampadine LED Smart (E27) Philips Hue White può essere tuo a soli 39,99 euro con uno sconto complessivo di ben 54,99 euro sul costo totale.

Con spedizione Prime e disponibilità immediata potrai riceverlo a casa già domani e fare un regalo di Natale all’insegno della tecnologia e della Casa Intelligente.

Echo Dot + Lampadine Philips Hue White: la tua Smart Home comincia da qui

Si tratta del kit perfetto per avere tutto quello che ti serve per iniziare a creare la tua Smart Home.

Con Echo Dot di quinta generazione puoi contare sull’ultima versione dell’altoparlante intelligente con Alexa Integrato che ti garantisce voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco. Grazie ai comandi vocali puoi ascoltare musica, conoscere le ultime notizie, chiedere le previsioni del tempo, impostare timer e molto altro ancora.

E soprattutto puoi iniziare ad avere la tua casa intelligente sfruttando il tutto in combinazione con le lampadine LED Smart Philips Hue White, che rispondono direttamente ai comandi impartiti tramite Echo Dot.

Non dovrai più alzarti per spegnere o accendere le luci: ti basterà chiederlo ad Alexa tramite dei semplici comandi vocali, che ti daranno l’impressione di vivere in una casa futuristica.

Il bundle Echo Dot di quinta generazione con due lampadine Philips Hue White è il regalo che stavi aspettando: solo 39,99 euro per un pacchetto che ne vale più del doppio. Sono gli sconti che vogliamo vedere e che siamo felici di raccontarti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.