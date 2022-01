Nuovo Digitale Terrestre: questo accessorio è DA AVERE (8€)

Il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 è iniziato ed è tempo di preparare la tua televisione, se non lo supporta nativamente. Questo significa comprare un decoder e sacrificare una porta HDMI. Che succede però se quell’entrata ti serve o è già occupata magari da una console, dal box TV o dal decoder di SKY? Un problema facilmente risolvibile con un accessorio super economico, come quello che ho scovato addirittura in sconto su Amazon.

Uno splitter, che da una porta HDMI te ne genera subito tre, che puoi accendere selettivamente. Utile e ora anche a prezzo minuscolo: lo porti a casa a 8€ circa appena. Completa l’ordine al volo e godi di spedizioni rapide e gratis.

Nuovo digitale terrestre: un accessorio indispensabile

Non uno splitter a caso. Quello che ho selezionato è fra i migliori. Qualità costruttiva di rilievo e pieno supporto al 4K (30HZ) oppure 1080 (60Hz) e a scalare. Ottima anche la compatibilità audio, incluso il Dolby Digital.

Insomma, un prodotto completo che si presta perfettamente a supportare le tue console, i box TV, le chiavette smart e qualsiasi decoder. Dal pulsante rapido, selezioni ogni volta quale ingresso vuoi che funzioni.

Preparati in modo furbo al nuovo digitale terrestre DVB T2. Prendi adesso questo accessorio di ottima qualità a prezzo bassissimo da Amazon. Completa l’ordine al volo e accaparratelo a 8€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.