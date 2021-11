Nuovo digitale terrestre: quando inizia il passaggio al DVB-T2?

Torniamo a parlare di nuovo digitale terrestre: il passaggio al DVB-T2 comincerà ufficialmente il 1 Gennaio 2023, quando tale standard risulterà ormai attivo su tutto il territorio nazionale. Il processo di refarming, invece, avrà inizio il 15 novembre prossimo.

Andrea Cabella, presidente della CNA Piemonte, nel corso di un'intervista rilasciata per “Il Corriere della Sera” ha voluto precisare quanto segue:

“Va fatta una nuova sintonizzazione e si verificano i canali dal 501, dove si dovrebbero trovare Rai 1 HD, Rai 2 HD (502), ecc. Consiglio di provare subito con La7 HD sul 507, perché se sul 501 non ricevo Rai 1 HD, il problema non è detto che sia dovuto al mio televisore. Per La7, invece, il problema non si pone perché il canale trasmette nello stesso pacchetto di La7 SD. Quindi, se già si vede La7 sul 7, si dovrebbe vedere anche La7 HD sul 507. E comunque, se si vedono i canali test HEVC Main 10 dopo aver cliccato su 100 e 200 del telecomando, non c’è bisogno di fare altre prove, significa che la Tv è pronta anche per il DVB-T2.”