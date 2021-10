Bonus tv e nuovo digitale terreste: tutto quello che devi sapere

A partire da domani, martedì 20 ottobre, verrà ufficialmente interrotta la codifica video MPEG-2 da parte degli operatori tv: le trasmissioni saranno diffuse secondo lo standard di codifica MPEG-4 del nuovo digitale terrestre, partendo proprio dai canali Rai e Mediaset.

Bonus tv e bonus rottamazione: chi può richiederli?

Nello specifico, i canali coinvolti in questa prima fase dello switch saranno i seguenti: Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola, TGCOM24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV. L'intero processo, che includerà tutti i network televisivi, sarà completato l'1 gennaio 2023.

Per l'acquisto di nuovi decoder e televisori abilitati, il Governo ha predisposto bonus ed incentivi a supporto della sostituzione di vecchie apparecchiature. Tuttavia, in determinati casi, potrebbe non esserci alcun bisogno di cambiare: almeno in questa prima fase, sarà sufficiente verificare la corretta ricezione di un qualunque canale in HD, come Rai 1 HD (501) o Canale 5 HD (505).

In seguito, bisognerà accertarsi che la tv o il decoder collegato supportino la trasmissione DVB-T2 in HEVC e, a questo proposito, sarà necessario controllare i canali di test 100 o in alternativa 200. Visualizzando la dicitura “Test HEVC Main10” non avrete bisogno di procedere ad ulteriori acquisti.

In caso contrario, il Bonus TV fino a 50 euro viene erogato in forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo iniziale del decoder o della nuova tv. Basterà esibire la richiesta d'acquisto con intenzione di beneficiare del bonus, dichiarando di essere residenti in Italia e precisando che l'ISEE non superi i 20.000 euro o che altri membri della famiglia non abbiano già utilizzato la suddetta agevolazione.

Previso anche un Bonus rottamazione, per televisori o decoder acquista prima del 22 dicembre 2018. In questo caso, senza limiti di ISEE, sarà possibile ottenere uno sconto del 20% (fino all'importo massimo di 100 euro).