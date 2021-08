Ti stai preparando al nuovo digitale terrestre con standard DVB T2 HEVC 10 ed è il momento di scegliere il miglior decoder economico che ci sia disponibile. Nessun problema, aiutandoti con la nostra selezione, puoi comprarlo in un click, direttamente da Amazon.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: i migliori decoder economici su Amazon

Una selezione di 5 modelli, tutti pronti a distinguersi per determinate caratteristiche Tutti, rigorosamente, in vendita a prezzo accessibile.

Il primo è quello che, a mio avviso, è il più completo e quello con il miglior equilibrio fra qualità e prezzo. L'Edision Picco T265 è pienamente compatibile con il nuovo standard per vedere la TV, supporta il WiFi (tramite antenna esterna) e si può usare anche come riproduttore di file multimediali. Lo trovi a 27-30€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Il secondo è il più economico in assoluto ed è un prodotto decisamente interessante. Dotato anch'esso di WiFi e possibilità di funzionare come media player. Perfetto per chi non ha troppe pretese e desidera, ad esempio, installarlo su una vecchia TV. Lo trovi a una ventina di euro circa.

Il terzo modello è un prodotto super completo, ma allo stesso tempo incredibilmente compatto. Quasi non ci si crede che, nonostante le dimensioni, sia anche possibile usare l'uscita SCART, oltre a quella HDMI. Usabile come media player, puoi prenderlo a una trentina di euro su Amazon.

Il quarto decoder si potrebbe definire un modello invisibile, pensato per chi non ha spazio per sistemare il dispositivo. Infatti, lo puoi collegare dietro alla televisione, come fosse una qualsiasi pen drive. L'unica differenza è dovrai inserirlo semplicemente nella porta HDMI della TV. Realizzato dal celeberrimo brand Trevi, puoi portarlo a casa a 33/35€ circa, direttamente su Amazon e con spedizioni rapide e gratis.

Il quinto modello gode di eccellente equilibrio fra qualità e prezzo. Elegante, completo e perfettamente compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2, questo modello lo prendi a una trentina di euro circa da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis.

Come vedi, trovare un prodotto che costi poco e faccia ben il suo lavoro non è difficile: basta saper scovare i migliori decoder economici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

