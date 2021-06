Oggi ti racconterò qual è il miglior decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 da sfruttare per la TV appesa al muro. Una soluzione super compatta, oltre che economica, già disponibile su Amazon a 29,99€ appena. Le spedizioni? Rapide e gratis.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: il migliore decoder per le TV appese

Il nuovo digitale terrestre è alle porte. Da settembre 2021, in Italia partirà il progressivo switch al nuovo standard DVB T2 e dovrai necessariamente adeguare la tua TV, se non è compatibile. Di buono c'è che non sei assolutamente costretto a cambiarla: bastano pochissimi euro per accaparrarti un ottimo decoder, che aggiungerà anche un tocco smart alla televisione.

La migliore soluzione in assoluto, che mette insieme prezzo e prestazioni, è certamente il decoder Edision Picco T265, che su Amazon trovi a 24€ circa. Super completo e affidabile, c'è un solo caso in cui non mi sentirei di consigliarlo: per le TV appese al muro o comunque ubicate in poco spazio.

Tutte quelle situazioni in cui proprio non avresti lo spazio materiale per mettere un decoder di dimensioni normali. Ecco allora che spuntano soluzioni come quella che sto per raccontarti: costano comunque molto poco, sono super complete, ma hanno il vantaggio di essere piccolissime. In questo modo, puoi facilmente sistemarle in un angolo o agganciarle alla TV direttamente e non solo: grazie alla doppia uscita (HDMI e SCART) sono perfettamente compatibili sia con le televisioni più recenti, che con le vecchie a tubo catodico!

Il modello specifico che ho trovato è perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2 e supporta anche il codec HEVIC a 10 bit. Non solo: c'è anche una porta USB che puoi usare in due modi. Il primo ti permette di collegare una memoria esterna e di guardare i video che ci sono sopra. Il secondo invece ti offre la possibilità di collegare una chiavetta WiFi (super economica, tipo questa) per guardare l'IPTV e anche YouTube.

Insomma, un decoder super completo, che prendi a 29,99€ appena da Amazon con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Con un investimento minimo, affronti al meglio il nuovo digitale terrestre DVB-T2 e la TV continua a funzionare alla perfezione! Ti piacciono le offerte utili come questa? Allora non perdere le migliori: le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home