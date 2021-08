Il nuovo digitale terrestre, standard DVB T2 HEVC Main 10, è alle porte. Preparati al meglio con questo eccellente decoder, così compatto da risultare invisibile dietro la TV. Puoi posizionarlo anche dove non c'è spazio e lo sfrutti anche come riproduttore di contenuti multimediali, grazie alla porta USB integrata.

Adesso lo prendi in gran sconto da Amazon a 32€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis: completa l'ordine rapidamente, prima che le scorte finiscano nuovamente.

Nuovo digitale terrestre: decoder super compatto in sconto su Amazon

Sembra un pennino, ma in realtà è un piccolo concentrato di tecnologia, che ti permetterà di continuare a guardare la televisione anche quando il passaggio al nuovo standard sarà completo. Infatti, questo gioiellino supporta anche il codec HEVC Main 10 (H265), fondamentale per la decodifica dei nuovi canali in alta definizione. Inoltre, attraverso la porta USB puoi usarlo per riprodurre foto, video e musica personali: un vero e proprio media player.

Il suo principale punto di forza è certamente la possibilità di collegarlo direttamente dietro la TV, attraverso la porta HDMI, senza problemi di spazio: essendo così compatto, non occupa spazio e non serve una superficie sulla quale appoggiarlo.

Questo lo rende perfetto, ad esempio, da utilizzare in abbinata alle televisioni appese al muro: non dovrai trovare soluzioni alternative per sistemare il tuo decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2. Insomma, un vero e proprio gioiellino, che ora porti a casa da Amazon a prezzo eccezionale, con tutta la garanzia di qualità dei prodotti Trevi: completa rapidamente l'ordine per averlo a 32€ appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home