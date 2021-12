Nuovo digitale terrestre DVB T2: decoder (WiFi e media player) a 16€

Il momento perfetto per portare a casa, con investimento minimo, un eccezionale decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 è adesso. Il modello che ho scovato su Amazon può anche collegarsi a Internet (a cavo o tramite chiavetta WiFi) e funziona addirittura da media player.

Non perdere l'occasione di fare un autentico affare, a 16€ è un vero e proprio regalo. Per approfittarne, metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “Z3JSMQMJ”. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, ma scorte limitate.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: eccezionale decoder in sconto

Un prodotto compatto, super semplice da configurare e in grado di trasformare qualsiasi TV – anche quelle dotate di sola porta SCART e non HDMI – in un apparecchio valido per godere del nuovo modo di guardare la televisione.

Lo installi in un attimo, ricerchi i canali e sei a posto. Da quel momento in poi, potrai continuare a seguire le trasmissioni che ami di più, anche quando il passaggio al nuovo digitale sarà completo. Infatti, questo dispositivo garantisce piena compatibilità con i codec HEVC Main 10 (H.265) e Audio Dolby (ac3).

Come anticipato in apertura, il device ha anche una marcia in più. Infatti, se lo desideri puoi collegarlo a Internet (tramite porta Ethernet oppure acquistando a parte una chiavetta WiFi) e godere di feature supplementari. Inoltre, sfruttando la porta USB anteriore, hai la possibilità di inserire memorie esterne e fruire dei contenuti audio e video che ci sono a bordo. Proprio come fosse un media player.

Insomma: un solo prodotto, molteplici possibilità. Non perdere l'occasione di portare a casa questo ottimo decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 a 16€ appena: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “Z3JSMQMJ”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.