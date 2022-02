Nuovo digitale terrestre DVB T2: decoder WiFi a 27€, antenna GRATIS

Tempo di prepararsi al passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2. Farlo può essere molto semplice, anzi un'ottima occasione per aggiungere nuove feature alla tua televisione. Tutto, senza dover spendere un patrimonio.

Il decoder che ho scovato in sconto non solo ti permetterà di continuare a guardare tutti i tuoi canali preferiti, ma ti consentirà anche di sfruttarlo come un media player e non solo. Puoi collegarlo a Internet, sfruttando il WiFi, e godere di funzionalità aggiuntive. Approfitta del sconto del momento e portalo a casa a 27€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: decoder con WiFi a prezzo top

Un dispositivo super semplice da configurare. In un attimo, lo colleghi alla televisione e, tramite il telecomando in dotazione, segui le istruzioni mostrate sulla pratica interfaccia utente.

Naturalmente, massima compatibilità con il codec HEVC Main 10, fondamentale per lo switch off. Se lo desideri, puoi effettuare una ricerca dei canali da zero, così da garantirti di poter vedere al meglio i tuoi programmi preferiti.

Come anticipato, questo gioiellino è in grado di offrirti diverse funzionalità aggiuntive. Tramite la porta USB integrata, in un attimo puoi collegare delle memorie esterne e riprodurre i contenuti audio e video che ci sono a bordo. Un vero e proprio media player.

Anche, puoi sfruttare l'antenna che ricevi gratis a casa (normalmente è da comprare a parte) e puoi collegare a Internet il dispositivo, sfruttando la rete wireless. A questo punto, potrai accedere ad altre feature.

Insomma, a questo prezzo, porti a casa un ottimo decoder con WiFi perfetto per il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 e non solo. Completa l'ordine al volo per averlo a 27€ circa appena e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.