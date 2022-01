Nuovo digitale terrestre DVB T2: decoder premium Nokia a 39€

Al momento di preparare la tua televisione al nuovo digitale terrestre DVB T2 è bene scegliere con estrema attenzione il decoder. Questo non significa automaticamente spendere tanto: basta saper selezionare quale modello comprare. Se poi capita un colpo di fortuna – e un’edizione premium come quella di Nokia è in sconto su Amazon – allora è bene approfittarne. Adesso, lo porti a casa a 39,99€ appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: decoder Nokia in gran sconto

Bello, elegante e compatto. Lo colleghi all’ingresso HDMI della TV e – in un attimo – inizi la configurazione, sfruttando il telecomando in dotazione. Massima compatibilità con il codec HEVC Main 10 (H.265) e con l’audio Dolby Digital: potrai continuare a guardare i tuoi programmi preferiti anche dopo che lo switch sarà completo.

Tutta la qualità Nokia, ben piazzata in questo piccolo concentrato di tecnologia, che ha anche una chicca in più da offrirti. Infatti, lateralmente c’è un ingresso USB: sfruttala per inserire le tue memorie esterne e riprodurre i contenuti che audio e video che ci sono a bordo. Insomma, oltre a essere un ottimo decoder, questo gioiellino è anche un vero e proprio media player.

Affronta il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 in serenità, senza investire cifre ingenti, pur accedendo aun prodotto premium. Approfitta adesso degli sconti del momento presenti su Amazon e porta a casa questo gioiellino a 39,99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.