Questo decoder invisibile per il nuovo digitale terrestre risolverà il problema di dove sistemare il dispositivo in caso di mancanza di spazio oppure di TV appese al muro. Super compatto e versatile, ha sia l'uscita HDMI che SCART. Questo significa che è perfetto anche per le televisioni molto vecchie.

Grazie alle offerte Amazon del momento, questo gioiellino lo porti a casa a 29€ circa adesso con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Nuovo digitale terrestre: decoder invisibile a ottimo prezzo

Un prodotto semplice da usare, ma ricco di funzionalità, che sarà utilissimo in tutti quei casi in cui – ad esempio – la televisione è appesa al muro e non c'è possibilità di sistemare un dispositivo classico, di quelli che normalmente si appoggiano sotto la TV.

Questo device è compattissimo ed è pronto per il nuovo digitale terrestre DVB T2. Infatti, supporta – e questo è importantissimo – il codec HEVC Main 10, che ti permetterà di sfruttare questo gioiellino anche quando la transizione verso il nuovo standard sarà completa. Si tratta di un dettaglio importantissimo: attualmente, ci sono ancora in commercio dei dispositivi che – sebbene siano siglati come DVB T2 – in realtà non supportano i nuovi codec e a breve saranno inutilizzabili.

Questo decoder invisibile lo usi come preferisci, in confezione hai tutto quello che ti serve e non solo. Fra le sue tante funzionalità c'è anche quella di funzionare come media player per riprodurre i contenuti (foto, video e audio) che hai su una memoria esterna. Una funzionalità super comoda, che aumenta il potenziale del dispositivo.

Dunque, problema risolto: il nuovo digitale terrestre DVB T2 puoi guardarlo senza dover ricorrere a strani escamotage per sistemare il decoder grazie a questo prodotto super compatto. Completa ora il tuo ordine su Amazon e portalo a casa a 29,99€ appena. Grazie alle spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime, arriverà a casa tua in pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home