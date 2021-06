No che non serve cambiare la TV per essere pronto per il nuovo digitale terrestre DVB T2. Bastano 19,99€ per ottenere un ottimo decoder e la TV torna a volare. Attento però, è una promozione Amazon che durerà per poco: metti il tuo nuovo dispositivo nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “WO69VFXE”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: risolvi con 19€

Perché ho scelto proprio questo modello in sconto? Per tre ragioni principali. Le prime due sono quelle che devi assolutamente cercare in qualsiasi decoder deciderai di comprare.

Infatti, un buon prodotto supporta innanzitutto il codec HEVC Main 10 (ovvero H.265). Se così non è, il nuovo decoder funzionerà ora, ma a giugno o luglio del prossimo anno – ovvero quando il passaggio al nuovo digitale sarà completo – non sarà più compatibile.

Poi, è fondamentale che supporti anche il Dolby Audio (codec ac3). Diversamente, se quest'ultima specifica manca, non ci sarà compatibilità per molti canali in FHD.

Infine, il terzo motivo è il prezzo: a 19,99€ è al momento praticamente impossibile trovare un prodotto che abbia le caratteristiche elencate sopra e molte altre. Ad esempio, basta collegare una chiavetta alla porta USB per poter registrare i tuoi programmi preferiti. Ancora, puoi collegarlo a Internet se lo desideri e – addirittura – puoi usarlo non solo tramite HDMI ma anche con presa SCART.

Insomma, non solo è il perfetto decoder per sfruttare al meglio il nuovo digitale terrestre DVB T2, ma è anche un gioiellino ricco di funzionalità aggiuntive.

Tutto quello che puoi fare tu è essere più veloce degli altri e accaparrartelo adesso:

metti il prodotto nel carrello;

prima di pagare, inserisci il codice sconto “WO69VFXE”;

“WO69VFXE”; il prezzo finale sarà di 19,99€.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Ti piacciono questi sconti nascosti? I migliori li trovi sul canale Telegram di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home