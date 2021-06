Trasforma la rogna del passaggio al nuovo digitale terrestre DVB-T2 in una opportunità: non serve cambiare la TV, basta un buon decoder, che costa poco e rende smart persino la vecchia TV con presa scart! Quello voglio farti scoprire oggi lo prendi a 25€ da Amazon e, super chicca, supporta anche YouTube.

Nuovo nuovo digitale terrestre DVB-T2: 25€ e risolvi

Il passaggio è alle porte. Da settembre, se la tua TV non supporta lo standard DVB-T2 non potrà più essere usata per guardare i canali televisivi che adori. Niente Rai, niente Mediaset, niente canali ragionali. Panico!

La domanda che si fanno in moltissimi è: devo cambiare il televisore? Diffida di chi, a questo quesito, dovesse rispondere di si. Si tratta solo di una scusa, magari per venderti una nuova televisione.

Quello che ti occorre fare è un veloce test (puoi usare la nostra guida) per capire se la tua televisione supporta nativamente il nuovo digitale terrestre. Se è così, è perfetto: non ti serve altro. Se così non è, risolvi con pochissimo: basta un decoder da collegare al televisore. Non devi mica cambiare tutto il pannello.

Il dubbio è: quale decoder comprare, che funzioni bene e non costi una fortuna? In questo posso aiutarti, mostrandoti il potenziale di un prodotto super economico. Il brand Leelbox è una garanzia quando si tratta di scegliere dispositivi di elettronica che se la giocano alla grande sotto il punto di vista dell'equilibrio fra qualità e prezzo.

Il gioiellino in questione ha un prezzo di circa 25€ su Amazon ed è ricchissimo di funzionalità. Innanzitutto supporta naturalmente lo standard DVB-T2: perfetto per il nuovo digitale terrestre. Poi, puoi collegarlo al tuo pannello attraverso l'uscita HDMI oppure la vecchia SCART: funziona anche sul vecchio TV a tubo catodico, quindi.

Assodato che il software è facile da usare e che il prodotto funziona bene e costa poco, potrebbe già essere un'ottima scelta. Questo decoder però ha altri due assi nella manica e vale la pena conoscerli per sfruttarlo al meglio.

Il primo è legato alla parte anteriore: c'è una porta USB. Sai perché è preziosa? Ci colleghi una memoria esterna e puoi riprodurre i tuoi video, le tue foto e anche la tua musica, come fosse un vero lettore multimediale. Non solo: su quella stessa memoria, puoi registrare i programmi trasmessi in TV e guardarli successivamente. Uno spettacolo, insomma.

Il secondo asso nella manica è una chicca molto interessante: questo decoder puoi collegarlo a Internet e sfruttarlo per guardare i video direttamente da YouTube! Come lo colleghi? Come preferisci: attraverso la porta ethernet (quindi a cavo) oppure in WiFi (in questo caso però ti serve una chiavetta wireless, non inclusa in confezione, un prodotto del genere).

Insomma: da un problema – quello del passaggio al nuovo digitale terrestre – a un'opportunità. Da vecchia TV a smart TV con supporto al DVB-T2. Il decoder che cercavi, lo prendi adesso a prezzo eccezionale direttamente da Amazon.

Il prezzo finale è di 25,49€ e le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Ti è piaciuta questa chicca? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

