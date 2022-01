Nuovo digitale terrestre: 5 smart TV in FORTE SCONTO su Amazon

Il 15 novembre 2021 è iniziata la fase di transizione verso il nuovo digitale terrestre: non tutti i televisori, però, risultano compatibili con il segnale DVB-T2. Si rende quindi necessario provvedere all'acquisto di una nuova tv o, in alternativa, di un decoder adatto per la trasmissione dei suddetti standard di frequenza. In questo articolo andremo a proporti alcune tra le migliori smart TV disponibili in offerta su Amazon.

5 migliori smart TV su Amazon, compatibili con il nuovo digitale terrestre

Diamo allora uno sguardo alle proposte più interessanti, con un occhio attento al portafoglio e senza tralasciare gli sconti più vantaggiosi.

Smart TV LG NanoCell 65NANO806PA

65 pollici di diagonale con risoluzione 4K per immagini sempre vivide e brillanti, processore Quad Core, connettività Wi-Fi, webOS 6.0, assistenti virtuali Alexa e Google integrati.

Acquistala ora su Amazon a 862,99 euro, con un risparmio di oltre 436 euro (sconto del 34%).

Smart TV TCL 40ES561

Dimensione di 40 pollici con risoluzione FullHD (1080p), sistema HDR, assistente vocale Google integrato e supporto garantito per Netflix, Android TV e YouTube.

Acquistala ora su Amazon a 299,99 euro, con un risparmio di 50 euro (sconto del 14%).

Smart TV LG 43UP77006LB

43 pollici di diagonale con risoluzione 4K, FILMMAKER MODE, connettività Wi-Fi, webOS 6.0, telecomando puntatore, assistenti virtuali Alexa e Google al tuo servizio.

Acquistala ora su Amazon a 399 euro, con un risparmio di ben 100 euro (sconto del 20%).

Smart TV CHiQ U43G7PF

43 pollici di diagonale con risoluzione 4K, sistemi Dolby Vision e Dolby Audio, tecnologia HDR10, Android TV, Google Assistant ed Alexa sempre a disposizione.

Acquistala ora su Amazon a 359,90 euro, con un risparmio di 80 euro (sconto del 18%).

Smart TV Xiaomi Mi LED 4A

Diagonale da 32 pollici con risoluzione HD e frequenza di aggiornamento a 60 Hz, connessione ad internet, processore quad- core a 64 bit e numerose porte in ingresso.

Acquistala ora su Amazon a 219,99 euro, con un risparmio di quasi 150 euro (sconto del 40%).

Ti ricordiamo che tutte le smart TV presenti in questa lista, compatibili con il nuovo digitale terrestre, verranno spedite da Amazon nel giro di pochi giorni e con spedizione gratuita.