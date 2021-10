Nuovo digitale DVB T2 + smart TV Android: un solo decoder

In un solo colpo – con un unico decoder – prepari la televisione al nuovo digitale terrestre DVB T2 e ottieni anche un sistema di smart TV basato su Android. Quindi, tutti i tuoi canali preferiti, ma anche Netflix, Amazon, Prime Video, DAZN e tutte le applicazioni che desideri scaricare. Di interessante c'è anche il prezzo su Amazon: questo gioiellino te lo accaparri a 69€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

AGGIORNAMENTO: il decoder è andato letteralmente a ruba e quindi è finito, una validissima alternativa (sempre con Android) ancora più potente perché supporta il 4K, la trovi a questo indirizzo.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: decoder con smart TV Android a gran prezzo

Un'interfaccia semplicissima, che gestisci dal telecomando in dotazione. Un'unica schermata per avere a disposizione tutto quello che ti serve. Quando vuoi guardare i tuoi canali preferiti, nessun problema. Invece, se desideri goderti i tuoi programmi on demand preferiti, nessun problema: puoi scaricare tutte le applicazioni Android che preferisci e usarle in facilità: quelle principali le troverai già installate.

Oltre a questo, naturalmente, a disposizione hai l'intero store di app dove andare a cercare (e trovare) i software che preferisci. A completare un prodotto già eccezionale, non manca il Bluetooth, il WiFi e persino la possibilità di controllare tutto il sistema utilizzando il tuo smartphone invece del telecomando.

Non perdere l'occasione di portare a casa da Amazon un vero e proprio gioiellino. Un solo decoder, tutto quello che ti serve per il nuovo digitale terrestre DVB T2 e anche la smart TV Android. Completa rapidamente l'ordine per averlo a 69€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.