Nuovo digitale DVB T2: ottimo decoder smart a 24€ per poche ore

Un decoder smart, facile da configurare, perfetto per il nuovo digitale DVB T2. Oltre ai tuoi programmi TV, lo sui anche come media player e – se lo desideri – lo colleghi a Internet. Tutto in un solo dispositivo compatto, che ora porti a casa a 24,99€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Nuovo digitale DVB T2: eccellente decoder in sconto

Un prodotto super compatto, che puoi posizionare in poco spazio, direttamente sotto la televisione. Il brand Fenner, noto da anni nel settore, è sinonimo della qualità di questo gioiellino che – come da descrizione – è in grado di ricevere senza alcun problema tutti i canali con nuova decodifica H.265 (HEVC Main 10).

Lo attacchi alla TV tramite ingresso HDMI (oppure SCART), lo configuri in un attimo grazie alla semplice interfaccia utente, e sei pronto. Guardi i tuoi programmi preferiti e non solo: grazie alla porta USB alloggiata di lato, puoi inserire delle memorie esterne e riprodurre i tuoi contenuti preferiti. Foto, video e audio: tutto quello che c'è a bordo.

Il suo cuore smart non si limita a questo però. Infatti, puoi collegarlo a Internet attraverso un cavo LAN oppure con una chiavetta WiFi (non inclusa in confezione). A quel punto, puoi usare funzioni extra, come la fruizione di YouTube.

Un paio di chicche aggiuntive, che non fanno che rendere più interessante questo decoder per il nuovo digitale DVB T2, che ora porti a casa a prezzo bassissimo da Amazon. Completa rapidamente l'ordine per averlo a 24€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.