Preparare la tua TV al nuovo digitale terrestre DVB T2 non sarà un problema con questo decoder invisibile. Non occupa spazio perché praticamente sparisce dietro la televisione, dalla quale prende anche l'alimentazione, tramite porta USB.

Il prodotto perfetto per chi non potrebbe usare dispositivi più ingombranti, questo gioiellino è disponibile a gran prezzo su Amazon. Adesso lo porti a casa a 39,99€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Nuovo digitale DVB T2: il miglior decoder invisibile è su Amazon

Le sue dimensioni compatte e l'estrema versatilità è certamente il suo principale punto di forza. Tuttavia, è fondamentale anche la piena compatibilità con i nuovi standard per vedere la TV. Infatti, a bordo di questo dispositivo non manca il supporto al codec H.265. Questo significa che, anche quando il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 sarà completo, potrai continuare a guardare la TV senza alcun problema.

La possibilità di poterlo attaccare direttamente dietro alla televisione ti permetterà di non dover cercare dello spazio per piazzare un device di dimensioni normali. Ad esempio, è perfetto per gli schermi appesi al muro.

La configurazione è semplicissima, quanto banale. Basterà collegare l'alimentazione, il cavo dell'antenna e poi attaccare il dispositivo alla porta HDMI della televisione. Dopodiché, sei pronto a sfruttare il tuo nuovo decoder invisibile.

