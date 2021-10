Nuovo digitale DVB T2: eccellente decoder INVISIBILE (37€)

Devi preparare la tua TV al nuovo digitale terrestre DVB T2, ma scommetto che non sai dove appoggiare il decoder. Magari la televisione è appesa e in questo caso è ancora più complesso capire come sistemare un dispositivo, normalmente abbastanza ingombrante. Esistono però soluzioni invisibili, che spariscono dietro lo schermo: non lo vedi, ma ci sono e noti subito la differenza.

Adesso, uno dei modelli più completi che ci siano in circolazione, lo prendi in gran sconto da eBay: lo porti a casa a 37,90€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Perché scegliere questo? Non solo perché è compatto, certo. Questa soluzione, ha una scheda tecnica completa di tutto quello che serve per supportare il completo passaggio al nuovo modo di vedere la TV e c'è un'altra chicca: puoi collegare una chiavetta USB e riprodurre i video che ci sono sopra. Quindi, è anche un vero e proprio media center.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: il miglior decoder invisibile è su eBay

Un prodotto che, seppur compattissimo, ha tutto quello che serve per il nuovo digitale e anche alcune funzioni in più. Innanzitutto, è semplicissimo da installare. Lo attacchi alla TV, colleghi il cavo USB all'alimentazione (anche alla stessa televisione), attacchi l'antenna e sei pronto. La sintonizzazione dei canali sarà automatica e potrai subito iniziare a usare il tuo nuovo gioiellino sfruttando la semplicissima interfaccia utente e il telecomando in dotazione.

Il pieno supporto al codec HEVC 10, ti consentirà di essere pronto anche il prossimo anno, quando il passaggio al nuovo digitale sarà completo. Oltre a questo, come anticipato in apertura, non dimenticare che potrai sfruttare il tuo nuovo decoder invisibile anche per guardare i video che hai a bordo di una memoria esterna (una chiavetta oppure un hard disk). Un vero e proprio media center.

Insomma, con questo dispositivo, prepari la tua TV al nuovo digitale terrestre DVB T2 e aggiungi nuove funzioni alla televisione. Completa rapidamente l'ordine da eBay per averlo a 37€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis.