Nuovo digitale DVB T2: decoder WiFi e media player a 21€

Prepara la tua TV al nuovo digitale DVB T2 in un attimo e con investimento minimo. Questo ottimo decoder, con supporto al WiFi e che integra un media player, lo porti a casa a 21€ circa appena grazie agli sconti del momento. Godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai sevizi Prime.

Nuovo digitale DVB T2: ottimo decoder in gran sconto su Amazon

Un dispositivo pensato per permettere alla tua TV, non di ultima generazione, di continuare a funzionare perfettamente anche dopo che il passaggio al nuovo modo di guardare la televisione sarà completo.

L'interfaccia utente è super semplice da usare. Basta collegare (sfruttando la porta HDMI oppure SCART) il dispositivo allo schermo e poi – sfruttando il telecomando in dotazione – completi velocemente la configurazione.

Grazie al supporto al codec H.265 (HEVC Main 10) potrai guardare i tuoi canali preferiti senza alcun problema. Inoltre, questo gioiellino è anche dotato di un paio funzionalità smart. La prima riguarda la possibilità di usarlo come un vero e proprio media player: basta inserire una chiavetta all'interno della porta USB anteriore per riprodurre i tuoi contenuti preferiti. La seconda ti permette invece di sfruttare la connessione a Internet attraverso il WiFi. Basterà usare una chiavetta apposita USB (non inclusa in confezione).

Non perdere l'occasione di averlo a 21€ circa appena da Amazon. Porta a casa questo ottimo decoder, perfetto per il nuovo digitale DVB T2, approfittando della promozione: completa rapidamente l'ordine e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.