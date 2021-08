Il decoder perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2 è quello che ho appena scovato a gran prezzo su Amazon. Questo gioiellino va bene anche per gli anziani perché ha una chicca aggiuntiva: oltre al telecomando normale, in kit ne arriva uno super semplificato con tasti molto grandi. Dotato di tutto quello che serve per continuare a guardare la TV, ha anche il supporto all'audio Dolby Sound. Lo porti a casa a 33€ appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però: ancora pochissimi pezzi a disposizione.

Nuovo digitale DVB T2: eccellente decoder in sconto

Un prodotto bello sotto il profilo estetico, ma soprattutto completo a livello tecnico. Infatti, supporta a pieno lo standard HEVC Main 10 (H.265), fondamentale per il corretto funzionamento del prodotto manco il passaggio al nuovo digitale sarà completo. Come anticipato, non manca il supporto al Dolby Sound, che ti permetterà di ricevere in modo chiaro e fluido l'audio dei canali in alta definizione.

Puoi collegarli alle TV più nuove, sfruttando l'uscita HDMI oppure a quelle più vecchie, attraverso la SCART. La cosa più interessante però è un'altra: questo prodotto è perfetto da usare come media player. Infatti, c'è una porta USB dove collegare una memoria esterna e riprodurre film, video, foto e file audio che ci sono a bordo.

Infine, la vera chicca è che questo gioiellino è perfetto per gli anziani: in dotazione hai due telecomandi e il secondo è pensato per l'utilizzo super semplificato. Tasti più grandi e meno numerosi: ci sono solo quelli essenziali e sono super visibili.

Non perdere l'occasione di portare a casa questo ottimo decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 a gran prezzo da Amazon: accaparratelo a 33€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Sii veloce però: scorte in rapidissimo esaurimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

