Nuovo Digitale DVB T2: decoder INVISIBILE smart a 25€

Il decoder invisibile smart per il nuovo digitale DVB T2 lo trovi in gran sconto su Amazon in occasione dell'inizio anticipato del Black Friday 2021. Un prodotto compatto, ricco di funzioni, compatibile anche con le TV più vecchie e semplice da configurare. Completa rapidamente l'ordine per spuntare un prezzo eccezionale.

Nuovo digitale DVB T2: eccellente decoder DVB T2 in gran sconto

Un dispositivo che scompare dietro la televisione ed è proprio questo il suo punto di forza principale. Se la TV è appesa al muro, ad esempio, non dovrai aggiungere mensole o altri escamotage per piazzare il device. Semplicemente, lo colleghi al monitor, all'alimentazione e all'antenna e inizi a configurarlo.

Non manca il massimo supporto al code HEVC Main 10 (H.265), fondamentale per continuare a guardare correttamente i tuoi canali preferiti anche dopo che il passaggio sarà completo. Supporta uscita HDMI, ma anche SCART, e non manca un pratico telecomando.

Il cuore smart di questo dispositivo ti offre due tipi di funzionalità. La prima ti consente di riprodurre foto, video e musica a bordo di una memoria esterna, che colleghi sfruttando la porta USB. La seconda puoi utilizzarla invece inserendo nell'apposito alloggiamento un'antenna WiFi (non inclusa in confezione): puoi usare alcuni servizi Internet come la visione dei video presenti su YouTube.

Insomma, un prodotto – questo decoder invisibile smart – che non potrebbe essere più completo. Non perdere l'occasione di fare un vero e proprio affare. Completa rapidamente l'ordine l'ordine su Amazon per averlo a 25€ circa appena, grazie agli sconti assurdi del Black Friday 2021. Sii veloce: scorte in rapido esaurimento.