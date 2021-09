L'adeguamento delle tua televisione al nuovo digitale terrestre DVB T2 può essere un'ottima occasione per aggiungere feature alla tua TV. Con questo decoder, che prendi ad appena 22€ circa da Amazon, puoi anche collegarti a Internet e usare YouTube. Completa rapidamente l'ordine e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Nuovo digitale DVB T2: miglior decoder con Internet

Un prodotto completo, innanzitutto, che ti consentirà di continuare a guardare la televisione anche quando il passaggio al nuovo digitale sarà completo. Infatti, non manca il supporto al codec H265. Super semplice da configurare, fa praticamente tutto da solo: devi solo collegarlo alla presa elettrica e sfruttare la porta HDMI oppure SCART per la connessione alla TV. Colleghi l'antenna e poi sei pronto a guardare i tuoi canali preferiti.

Come ti ho anticipato in apertura, questo gioiellino ha una serie di funzionalità aggiuntive. La prima è quella di poter sfruttare la porta USB, appositamente predisposta, per riprodurre attraverso memoria esterna video, foto e musica.

La seconda feature invece ti consentirà cdi collegare a Internet il decoder. Puoi farlo sfruttando la porta ethernet in dotazione oppure una chiavetta WiFi (da comprare a parte per pochi euro). Una volta che l'avrai collegato, potrai vedere i tuoi video preferiti su YouTube oppure sincronizzare addirittura il meteo.

Insomma, nuova linfa alla tua vecchia televisione, anche se questa dovesse funzionare attraverso una SCART (e quindi fosse di vecchissima generazione).

Questo interessante prodotto, perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2, lo prendi a 22€ circa da Amazon adesso. Sii veloce e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home