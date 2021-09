Nuovo digitale DVB T2: decoder con Internet e media player a 22€

Il nuovo digitale terrestre DVB T2 può passare da essere un problema a essere un'opportunità. Con un decoder come questo, non solo ricevi tutti i nuovi canali, ma colleghi la tua TV a Internet ed hai anche un vero e proprio media player. Il tuo affare su Amazon lo fai adesso: sii veloce e completa l'ordine per averlo a 22€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: eccellente decoder in gran sconto

Un prodotto super compatto, ma con molto di più da offrire, rispetto a un device della concorrenza. Innanzitutto, a disposizione hai tutto quello che ti serve per adeguarti in modo completo al nuovo modo di vedere la televisione. Lo colleghi alla televisione, attraverso presa HDMI oppure SCART e la configurazione è automatica.

Oltre a questo, potrai godere anche di una serie di altre feature. Ad esempio, puoi collegarlo a Internet e leggere le in tempo reale le condizioni meteo. Decidi se usare un cavo ethernet oppure il WiFi (acquistando un antenna a parte).

Infine, questo dispositivo è dotato di una porta USB, che lo rende perfetto come media player. Colleghi una memoria esterna e hai la possibilità di riprodurre video, foto e musica direttamente da questo dispositivo.

Non perdere l'occasione di fare un vero e propio affare da Amazon: il decoder economico perfetto per il nuovo digitale terrestre DVB T2, lo porti a casa a 22€ circa appena: completa rapidamente l'ordine e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.