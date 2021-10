Nuovo digitale DVB T2: decoder con Android e media center

Preparati per il nuovo digitale terrestre DVB T2, abbinando alla tua televisione un prodotto unico. Un decoder con tutto quello che serve, ma anche di più: il sistema operativo Android ti permetterà di ottenere molto di più. Applicazioni, giochi, navigazione su Internet e tutte le piattaforme on demand che più ti piacciono (Netflix, Prime Video, DAZN, ecc… ).

Questo gioiellino, a firma del celeberrimo brand Tele System, lo porti a casa 75€ circa appena da eBay e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis. Sii veloce però: si tratta di prodotti rari, che si esauriscono rapidamente.

Nuovo digitale DVB T2: eccellente decoder con Android a gran prezzo

Un prodotto molto particolare. Di base, ha tutto quello che serve per guardare i canali con il nuovo standard. Non manca, ovviamente, il codec H265 (HEVC Main 10). Oltre a questo però, a disposizione hai una marea di possibilità grazie al sistema operativo Android.

Sai cosa significa? Che puoi sbizzarrirti come più ti piace. Innanzitutto, puoi scaricare tutte le applicazioni di contenuti on demand che ami di più. Oltre a questo, puoi navigare su Internet, scaricare giochi e altri tipi di app. Insomma, tutto quello che più desideri e che ti aspetteresti da un box TV.

Inoltre, la presenza di due porte USB ti consente di collegare delle memorie esterne (con a bordo foto, musica e video), ma anche altre periferiche come mouse e tastiere. A quel punto, il potenziale di questo gioiellino si espande ancora di più.

Non un normale decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2, ma un prodotto che ti offre molto di più, grazie alla presenza del sistema operativo Android. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare da eBay: completa rapidamente l'ordine per averlo a 75€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite.