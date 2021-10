Nuovo Digitale DVB T2: decoder compatto a 19€ (-50%)

Un ottimo decoder compatto, perfetto per preparare la tua TV al nuovo digitale DVB T2. Un dispositivo con supporto al codec HEVC, che adesso porti a casa risparmiando il 50%: solo 19,99€ su Amazon con spedizioni gratis.

Come approfittarne? Metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “3RJ9THE8”. Sii velocissimo: pochi coupon attivabili.

Nuovo digitale DVB T2: eccezionale decoder in gran sconto

Super compatto e perfetto da alloggiare anche in spazi angusti. Non solo con questo dispositivo avrai la possibilità di continuare a guardare i tuoi canali preferiti, ma ottieni anche di più.

Infatti, puoi aggiungere un'antenna WiFi e collegare il device a Internet per utilizzare una serie di Web App. Farlo è semplicissimo, grazie alla porta USB alloggiata lateralmente.

Super semplice da configurare, grazie all'interfaccia utente semplificata – e in italiano – ci vorrà un attimo per configurare il tuo dispositivo, rendendo anche la tua televisione un po' vecchiotta più smart.

Non perdere l'occasione di portare a casa questo interessante decoder compatto per il nuovo digitale DVB T2 a gran prezzo da Amazon: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “3RJ9THE8”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma sii veloce: coupon disponibili in modo limitato.