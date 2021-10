Nuovo Digitale DVB T2: 3 OTTIMI decoder a meno di 30€

Non serve cambiare tutta la televisione per adeguarsi agli standard del nuovo digitale DVB T2. Un buon decoder è la soluzione ideale per continuare a guardare la TV, senza investire un sacco di denaro per cambiarla.

A meno di 30€, puoi portare a casa ottimi modelli, non solo completi sotto ogni aspetto, ma con in più la possibilità di funzionare come dei veri e propri media center. Infatti, alcuni puoi connetterli a Internet e vedere YouTube, notizie e previsioni meteo. Altri sono dotati di ingresso USB, da sfruttare per collegare una memoria esterna e guardare foto e video che ci sono a bordo. Oltre a questo, naturalmente, supportano il codec video HEVC Main 10 (H.265) Quest'ultimo è fondamentale.

Nuovo digitale DVB T2: 3 decoder potenti, ma economici

Tre modelli, tutti disponibili su Amazon con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Tutti decoder che ho controllato, accertandomi la piena compatibilità al nuovo digitale terrestre DVB T2. Eccoli di seguito:

Fenner, modello super compatto con connessione a Internet e media center: solo 25,90€;



modello super compatto con connessione a Internet e media center: solo 25,90€; Edision Picco T265+ , un po' più grande, ma dotato comunque di connessione a Internet (tramite antenna WiFi da prendere a parte) e media center: solo 27,90€;



, un po' più grande, ma dotato comunque di connessione a Internet (tramite antenna WiFi da prendere a parte) e media center: solo 27,90€; Ubisheng: super compatto, non ha connessione a Internet, ma supporta le funzionalità di media center: lo porti a casa ad appena 28,99€.



Si tratta di 3 fra i modelli più popolari e acquistati su Amazon al momento. Scegli quello che preferisci e completa rapidamente l'ordine per riceverlo prima che inizi il passaggio al nuovo digitale DVB T2.