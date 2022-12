Nuovo decoder per il digitale terrestre? Con QUEST'OFFERTA di Amazon si va sul SICURO (a soli 29€)

Il passaggio al nuovo digitale terrestre, con lo switch-off in corso questa settimana, renderà obsolete numerosi TV. Per continuare a guardare i canali del digitale terrestre, però, non è necessario acquistare un nuovo televisore.

Basta munirsi di un apposito decoder che supporta gli standard DVB-T/T2 H265 HEVC 10 Bit in modo da continuare a visualizzare tutti i canali del digitale terrestre senza alcuna interruzione (al netto di una veloce sintonizzazione automatica dei canali).

Per acquistare il miglior decoder per il nuovo digitale terrestre è possibile fare riferimento ad Amazon che propone la soluzione giusta per tutte le tasche. Su Amazon, infatti, è disponibile in offerta l’ottimo EDISION NANO T265+, acquistabile oggi al prezzo scontato di 29 euro.

Si tratta di un decoder per il nuovo digitale terrestre con dimensioni ultra-compatte che si collega direttamente alla porta HDMI del proprio TV e può essere gestito comodamente con il telecomando integrato. Per sfruttare l’offerta sul modello di Edison, uno dei migliori decoder per il nuovo digitale terrestre è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

EDISION NANO T265+: il miglior decoder compatto per il nuovo digitale terrestre

Costa poco ed occupa pochissimo spazio. Il decoder EDISION NANO T265+ ha tutte le carte in regola per essere considerato come il miglior decoder per il nuovo digitale terrestre. C’è il pieno supporto allo standard DVB-T/T2 H265 HEVC 10 Bit e non mancano varie funzionalità aggiuntive per garantire un utilizzo completo e senza limitazioni. Le dimensioni ridotte consentono di “nasconderlo” facilmente dietro al TV.

Con la nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare il decoder EDISION NANO T265+ al prezzo scontato di 29 euro. Il decoder è venduto direttamente da Amazon ed è disponibile in pronta consegna. Per sfruttare l’offerta è possibile utilizzare il link qui di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.