Un nuovo Crash Bandicoot in lavorazione, annuncio a breve?

Una indiscrezione lanciata da Jez Corden, giornalista di Windows Central, suggerisce che Toys for Bob sarebbe al lavoro su un nuovo episodio della serie Crash Bandicoot.

Il team, che ha lavorato con successo a Crash 4: It’s About Time e alla trilogia remake, starebbe sviluppando una sorta di spin-off multiplayer con elementi da picchiaduro per un massimo di 4 giocatori, per quello che dovrebbe essere un gameplay molto simile alla serie Super Smash Bros. Nonostante la credibilità della fonte, sono informazioni da prendere comunque con le pinze.

Nuovo Crash Bandicoot in arrivo: potrebbe essere multiplayer

Nel corso dell’ultima puntata del podcast Xbox Chaturdays, Jez Corden ha spiegato:

“Non avrei dovuto rivelare questa informazione, ma penso che potremmo vedere un nuovo Crash Bandicoot. E non solo sarà un nuovo episodio della serie, ma sarà incentrato sul multiplayer.”

Alla richiesta di chiarimenti, Corden non è stato molto specifico, suggerendo soltanto la possibilità di trovarci davanti ad un brawler per quattro giocatori. Il gioco comunque potrebbe essere annunciato domenica 12 giugno, in occasione dello showcase Xbox e Bethesda.

Lo studio californiano, che è di recente diventato un team di supporto per Call of Duty Warzone, sta assumendo da tempo per un progetto legato ad un franchise diverso da quello bellico. Potrebbe dunque trattarsi proprio di Crash, dato che lo stesso sviluppatore non ha mai escluso l’idea di tornare a lavorare sul brand, specialmente dopo l’acquisizione di Activision da parte di Microsoft, ancora comunque da formalizzare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.