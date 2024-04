Nuovo conto corrente senza commissioni: la scelta giusta è Banca Mediolanum

Scegliere un nuovo conto corrente diventa più semplice: SelfyConto di Banca Mediolanum, infatti, è la soluzione giusta per poter sfruttare un conto corrente in grado di garantire un utilizzo senza commissioni.

Il conto proposto da Mediolanum, senza alcun costo, include la carta di debito con prelievi gratis in tutta l’area euro oltre ai bonifici gratis. I clienti dell’istituto hanno la possibilità di richiedere la carta di credito con un costo di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro.

Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi clienti che scelgono Mediolanum è possibile sfruttare un canone azzerato per 12 mesi (con un risparmio di 3,75 euro al mese). Per i clienti Under 30, inoltre, il canone è sempre azzerato.

Per aprire il conto è sufficiente accedere al sito ufficiale di Banca Mediolanum, tramite il link qui di sotto. L’apertura può avvenire anche utilizzando l’identificazione tramite SPID.

SelfyConto di Banca Mediolanum: tanti vantaggi, nessuna commissione

Scegliere un nuovo conto online davvero vantaggioso è, quindi, più semplice. Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile sfruttare:

canone azzerato per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese); il canone è sempre azzerato per Under 30

la carta di debito a canone zero e con prelievi gratis in tutta l'area euro

i bonifici e tutte le altre principali operazioni bancarie gratuite

la carta di credito, richiedibile al costo di 1 euro al mese e con plafond di 1.500 euro

tutte le carte di Mediolanum sono utilizzabili con i principali wallet digitali

accesso a servizi aggiuntivi come SelfyCredit Instant, per prestiti con condizioni agevolate, e vari prodotti assicurativi

SelfyConto è disponibile tramite una semplice procedura di apertura online, il link riportato qui di sotto. L’apertura può avvenire anche tramite SPID, per velocizzare la procedura di identificazione.