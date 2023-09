Nuovo conto business: scegliere il migliore è più facile grazie a Finom

Aprire un nuovo conto corrente business richiede un’analisi dettagliata delle opzioni disponibile oltre che una valutazione precisa di quelle che sono le proprie necessità. Per i liberi professionisti, in particolare, un conto business deve garantire tanta flessibilità d’uso, strumenti avanzati per la gestione oltre a una completa operatività.

A soddisfare tutti i requisiti del miglior conto business per professionisti c’è Conto Finom, disponibile ora in promozione con un mese gratuito. Il conto in questione è disponibile con in quattro diverse proposte, a partire da 5 euro al mese e con la possibilità di ottenere fino al 3% di cashback con le versioni più complete.

Per scoprire tutti i dettagli di Conto Finom è possibile seguire il link qui di sotto.

Nuovo conto corrente business: perché conviene puntare su Finom

Grazie a Conto Finom è possibile accedere a un’offerta all-in-one per liberi professionisti e PMI. Si tratta di un conto con IBAN italiano che può essere aperto direttamente online, beneficiando della promozione che garantisce il primo mese gratuito.

Il conto consente l’accesso a una piattaforma digitale ricca di funzionalità e in grado di garantire una gestio completa delle spese. A disposizione dei clienti Finom c’è la possibilità di ottenere carte fisiche e virtuali, impostando limiti di utilizzo e blocchi e sfruttando anche Google Pay per i pagamenti.

Il servizio integra la fatturazione elettronica, con tanti strumenti per una gestione ottimale di tutti gli aspetti collegati. Finom conserva tutti i documenti, con un sistema di archiviazione in cloud ricco di funzionalità.

Per tutti gli utenti c’è la possibilità di scegliere tra più versioni di Conto Finom. Si parte da 5 euro al mese con la versione “Solo”. Scegliendo i piani Start, da 15 euro al mese, oppure Premium e Corporate è possibile accedere a tanti altri vantaggi come il cashback fino al 3% per le spese sostenute con carta.

Per provare gratis per un mese Conto Finom è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.