Nuovo colore per HomePod mini: Apple annuncia Mezzanotte

Apple ha lanciato, a sorpresa, un aggiornamento per il suo HomePod mini. Nessuna nuova funzionalità, bensì una nuova colorazione: “Mezzanotte", che va di fatto a sostituire la variante in Grigio siderale. Sarà disponibile a partire dal prossimo 17 luglio al prezzo, sempre invariato, di 109 euro.

Non chiamatelo soltanto “nero": è (anche) blu

La nuova colorazione Mezzanotte di HomePod mini si aggiunge alla già esistente gamma cromatica, che include il bianco, il blu, il giallo e l’arancione. La variante in Grigio siderale cesserà di essere venduta. Ma cosa cambia effettivamente tra le due?

A colpo d’occhio, pare nulla: la differenza è molto lieve, per un occhio poco allenato potrebbero sembrare entrambe “nere". Eppure, il color Mezzanotte presenta una leggera tonalità che vira verso il blu. Da qui il nome, che richiama – appunto – l’ora più buia della giornata.

Di fatto, a parte il colore, HomePod mini non cambia. Lanciato nel novembre 2020, si tratta a tutti gli effetti di uno smart speaker: gli utenti possono ascoltare musica da Apple Music e utilizzarlo in combo con Apple TV 4K, il tutto supportato dall’Intelligenza Artificiale di Siri, in grado di realizzare automazioni per le case domotiche e gestire i dispositivi collegati alla rete.

HomePod mini nella nuova colorazione Mezzanotte sarà disponibile a tutti per l’acquisto a partire dal prossimo 17 luglio, i preordini sono già attivi tramite sito web ufficiale con ritiro in punto vendita o consegna a domicilio. Il prezzo di vendita resterà sempre lo stesso: 109 euro.