Nuovo codice sconto eBay: PS5 Slim con lettore disco ad un super prezzo (-110€)

Con il nuovo codice sconto arrivato oggi su eBay hai subito la grande occasione di portarti a casa la PS5 Slim con lettore disco al prezzo migliore del web. Inserendo il codice TECHWEEK24 nel carrello potrai pagarla soltanto 439,84 euro invece del prezzo consigliato di 549,99.

La vendita include la spedizione con corriere espresso, la garanzia di 2 anni e la protezione cliente eBay che ti offre il rimborso in caso di qualsiasi imprevisto.

PS5 Slim con lettore disco: falla tua al miglior prezzo

La PS5 Slim è l’ultimo modello della console di nuova generazione Sony, con un design più compatto e leggero rispetto a quello lanciato nel 2020.

Pur mantenendo le caratteristiche tecniche dell’originale, la Slim migliora non solo dal punto di vista delle dimensioni, ma anche per quanto concerne lo spazio a disposizione sulla SSD interna, che passa da 825GB a 1TB, dandoti modo di installare così almeno un paio di giochi in più.

La confezione include naturalmente anche l’innovativo controller DualSense, dotato di funzioni che aiutano a migliorare il coinvolgimento nel gioco come il feedback aptico e i grilletti adattivi. Inoltre, troverai Astro’s Playroom già preinstallato sulla console, un piccolo gioco con protagonista Astro Bot in cui avrai modo di sperimentare subito le caratteristiche del pad e della console.

Una volta completato l’acquisto, la PS5 ti verrà spedita gratuitamente con corriere espresso. Ricordati di inserire il codice TECHWEEK24 prima del pagamento per averla a soli 439,84 euro invece di 549,99.