Nuovo Chromecast con Google TV: costa POCO ed è una bomba (39€ su Amazon)

Il nuovo Chromecast con Google TV, l’edizione che raggiunge come massima risoluzione l’HD, è in vendita ufficialmente in Italia da oggi. Un concentrato di tecnologia, pronto a rendere smart qualsiasi televisore o schermo. Un prodotto di alta qualità, proposto a prezzo super democratico.

Lo colleghi alla porta HDMI del display e accedi a un sistema di intrattenimento multimediale stand alone: ha solo bisogno del collegamento a Internet per funzionare, non serve – come accadeva per i vecchi modelli – che ci sia uno smartphone da usare come dispositivo per lo streaming. Questo concentrato di tecnologia ha il suo telecomando e grazie a lui potrai gestire un’interfaccia utente super completa, ma semplice da usare, pensata per offrirti tutto l’intrattenimento che desideri.

Disponibile in vendita da oggi, è possibile portarlo a casa a 39,99€ appena e puoi accaparrartelo anche da Amazon, se lo desideri. In questo caso, godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Chromecast con Google TV disponibile su Amazon

Un concentrato di tecnologia, prodotto da un brand che proprio non ha bisogno di presentazioni. Un dispositivo che, una volta collegato alla televisione, ti permetterà di accedere a tutti i tuoi contenuti preferiti, direttamente dalle piattaforme di streaming che ami di più (e alle quali sei iscritto o abbonato). Dunque Netflix, Prime Video, Discovery+, Disney+. DAZN, Spotify, YouTube e non solo.

Tutto a portata di telecomando. Premendo un pulsante su quest’ultimo, potrai anche interagire con l’assistente vocale Google Home utilizzando il microfono integrato.

Niente di più tecnologicamente avanzato, ma contemporaneamente semplicissimo da utilizzare. La versione HD del celeberrimo Chromecast con Google TV è finalmente disponibile in Italia ed è il momento di accaparrarsela a gran prezzo da Amazon: completa l’ordine al volo per prenderla a 39,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

