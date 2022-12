Nuovo anno, nuovo antivirus: con Avira risparmi 40 euro

Le offerte di fine anno arrivano anche per Avira che offre i suoi pacchetti di antivirus a prezzi molto interessanti. Collegandoti adesso alla pagina ufficiale puoi scegliere fra tre differenti soluzioni adatti alle tue esigenze: dal semplice antivirus al prodotto completo che include anche una VPN integrata.

Cosa comprende Avira Antivirus con le offerte di fine anno

Il prodotto più venduto tra i pacchetti a disposizione è Avira Prime: si tratta della soluzione più completa che puoi acquistare adesso con ben 40 euro di sconto e ti permette di avere la protezione di cinque dispositivi per un anno.

Con Avira Prime hai tutto quello che ti offrirebbe un comune Antivirus Premium, come il blocco delle minacce in tempo reale e la riparazione dei file danneggiati, insieme a navigazione, acquisti e operazioni bancarie in tutta sicurezza e il blocco degli annunci fastidiosi.

A questo devi aggiungere però anche la generazione e archiviazione automatica delle password in sicurezza, la protezione degli account online, l’aggiornamento automatico di programmi e driver e la risoluzione di eventuali problemi al software.

Credi che sia finita qui? No, perché abbiamo detto che si tratta di un pacchetto veramente completo che ti permette di avere, inclusa nel prezzo, anche la pulizia del PC, la navigazione anonima tramite VPN integrata e la possibilità di installare l’app premium per dispositivi mobile.

Non a caso, Avira Prime può essere utilizzato su ben cinque device diversi tra PC, Mac, smartphone e tablet. Non ti rimane che collegarti alla pagina ufficiale e scegliere quindi la protezione più adatta alle tue esigenze con uno sconto esclusivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.